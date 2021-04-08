عمومية "الأبحاث والتسويق" تصوت على تغيير اسمها إلى "المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام"

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق عن تصويت عموميتها على تعديل المادة الثانية من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باسم الشركة ليصبح "المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام".

وذلك من خلال الجمعية العامة غير العادي المقرر انعقادها في 29 أبريل الجاري.



وقالت المجموعة في بيان لها على "تداول"، إن العمومية ستصوت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 21 مايو 2021 ومدتها ثلاث سنوات.



وأَضافت أن العمومية ستصوت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها للدورة القادمة.