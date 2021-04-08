التضخم السنوي في مصر يسجل 4.8 % في مارس

أفادت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الخميس بأن معدل التضخم السنوي لإجمالي البلاد بلغ 4.8% في مارس الماضي، مقابل 4.6% في الشهر نفسه من العام السابق.

وارتفع التضخم في أسعار المستهلكين في مارس على أساس شهري بنسبة 0.6% عن فبراير.

وأرجع الجهاز هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 7.1%، واللحوم والدواجن بنسبة 3.7%، والزيوت والدهون بنسبة 0.9%، وذلك رغم انخفاض أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.1% وخدمات النقل بنسبة 0.4% .