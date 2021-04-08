أسهم اليابان تهبط بفعل مخاوف فيروس كورونا

هبطت الأسهم اليابانية اليوم الخميس، إذ تعرضت لضغوط جراء ارتفاع في الإصابات المحلية بفيروس كورونا والإعادة المحتملة لقيود على النشاط الاقتصادي، بحسب ما نشرت "رويترز".

ونزل المؤشر نيكي 0.07 بالمئة إلى 29708.98 نقطة، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.79 بالمئة إلى 1951.86 نقطة.

وقالت حاكمة طوكيو اليوم الخميس إنها ستطلب من الحكومة المركزية تبني إجراءات طوارئ في العاصمة لمكافحة زيادة مفاجئة في الإصابات بفيروس كورونا وانتشار سلالة جديدة للفيروس.

كما من المنتظر أن تعلن مدينة أوساكا الواقعة في غرب البلاد حالة الطوارئ الطبية بعد ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بها إلى مستوى قياسي، مما أثار حالة من القلق بين مسؤولي الصحة العامة.

وكانت الأسهم الأقل أداء على توبكس 30 هي تاكيدا للأدوية الذي نزل 3.08 بالمئة وتلاه سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية متراجعا 2.51 بالمئة.

وكان سهم ميتالز من بين الرابحين إذ ارتفع 4.85 بالمئة بعد أن ذكرت صحيفة نيكي أن مجموعة تقودها باين كابيتال ظهرت كعارض شراء مفضل لحصة 53 بالمئة من الشركة بقيمة نحو 7.3 مليار دولار.

ونزلت أسهم شركتها الأم هيتاشي 0.87 بالمئة.

وتراجع سهم توشيبا 0.44 بالمئة بعد يوم من تلقي الشركة عرضا بقيمة 20 مليار دولار من شركة سي.في.سي كابيتال بارتنرز لتحويلها إلى شركة خاصة. وبلغت الأسهم أعلى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات أمس الأربعاء.