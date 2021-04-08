تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية .. وتصيد المستثمرين الصفقات يرفع «اليابانية»

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية عند افتتاح التداولات أمس، بينما يترقب المستثمرون محضر وقائع أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي لاستقاء تقييم البنك المركزي للتضخم والتعافي الاقتصادي.

وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 14.7 نقطة بما يعادل 0.04 في المائة ليصل إلى 33444.98 نقطة، ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.3 نقطة أو 0.01 في المائة مسجلا 4074.29 نقطة، وهبط مؤشر ناسداك المجمع 23.1 نقطة أو 0.17 في المائة إلى 13675.296 نقطة.

من جهة أخرى، حومت الأسهم الأوروبية قرب مستويات قياسية مرتفعة أمس، إذ يترقب المستثمرون بيانات بشأن نشاط قطاع الخدمات في المنطقة، بينما سجلت الأسهم البريطانية أداء يفوق سائر السوق بدعم من التفاؤل بشأن حملات التطعيم السريعة وضعف الجنيه الاسترليني.

وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة بعد أن أغلق عند أعلى مستوى على الإطلاق عند 435.26 نقطة أمس الأول. واستقر مؤشرا داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي.

وربح مؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني الزاخر بشركات التصدير 0.3 في المائة، إذ أدى ضعف الجنيه الاسترليني إلى ارتفاع الشركات التي تحقق أرباحا بالدولار، بينما صعد مؤشر يركز على الشركات المحلية ذات رأس المال المتوسط، في الوقت الذي بدأت فيه بريطانيا توزيع لقاح مودرنا المضاد لكوفيد - 19.

وزاد سهم "ديليفرو هولدينجز" المقيدة في السوق حديثا 2.5 في المائة إلى 288 بنسا في أول يوم من التداول دون قيود حيث يشارك المتعاملون الأفراد في التعامل على السهم. ونزل السهم نحو 28 في المائة منذ الأسبوع الماضي حين سعرت الشركة الطرح العام الأولي عند 390 بنسا.

وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة أمس بعد أن سجلت أكبر انخفاض في نحو أسبوعين في الجلسة السابقة، بينما ربحت أسهم شركات صناعة الإلكترونيات بعد أن تلقت "توشيبا" عرضا بالتحول إلى شركة خاصة في صفقة بقيمة 20 مليار دولار.

وصعد مؤشر نيكاي 0.12 في المائة إلى 29730.79 نقطة، بينما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.67 في المائة إلى 1967.43 نقطة.

وقال هيديوكي سوزوكي مدير عام أبحاث الاستثمار لدى "إس.بي.آي سيكيوريتيز"، "المستثمرون يشترون الأسهم بعد الانخفاض الحاد "الثلاثاء". هذا تحرك طبيعي.. الأنباء بشأن "توشيبا" دفعت أسهم شركات صناعة الإلكترونيات إلى الارتفاع.. المستثمرون ربما يفكرون أنه إذا أُلغي إدراج "توشيبا" فإنه سيتعين عليهم نقل أموالهم إلى شركات مناظرة".

وقال مصدر مطلع "إن "توشيبا" تدرس عرضا بقيمة 20 مليار دولار من شركة الاستثمار المباشر سي.في.سي كابيتال بارتنرز، لتحويلها إلى شركة خاصة، في الوقت الذي تواجه فيه المجموعة الصناعية اليابانية ضغوطا من مساهمين نشطين لتحسين الحوكمة".

وقفز سهم "توشيبا" 18.28 في المائة ليبلغ الحد الأقصى اليومي، بعد أن توقف التداول عليه بسبب وفرة من طلبات الشراء.

وتقدم سهم "فوجيتسو" 2.03 في المائة وربح سهم "هيتاشي" 2.17 في المائة وزاد سهم "شارب" 1.65 في المائة.

وارتفع سهم شركة الشحن البحري "نيبون يوسن" 3.26 في المائة بعد أن رفعت توقعاتها للأرباح للعام المنتهي في آذار (مارس) إلى 200 مليار ين "1.82 مليار دولار" من 160 مليار ين.