850 شركة تتقدم للانضمام إلى برنامج "صنع في السعودية"

أعلن فيصل البداح أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية أن أكثر من 850 شركة تقدمت للانضمام إلى برنامج "صنع في السعودية"، الذي أطلقه وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، بندر بن إبراهيم الخريف، برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وتناول البداح خلال لقاء افتراضي نظمته اللجنة الصناعية في غرفة الرياض أمس، بحضور عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة في الغرفة عبدالله الخريف، عديدا من الجوانب المتعلقة ببرنامج "صنع في السعودية" وكيفية انضمام الشركات للاستفادة من خدماته، متطرقا إلى عدة محاور أهمها: التعريف بالبرنامج ومزايا الانضمام وآلية الاستفادة منها، ومعرفة الشركات المؤهلة للاستفادة من خدمات البرنامج.

كما تحدث عن أهداف البرنامج ومنها زيادة الاستهلاك المحلي وحصة السوق للسلع والخدمات المحلية، وزيادة الصادرات السعودية غير النفطية في أسواق التصدير ذات الأولوية، إضافة إلى تعزيز جاذبية القطاع الصناعي السعودية للاستثمار المحلي والأجنبي، مبينا أن برنامج "صنع في السعودية"، يسهم في تعزيز الهوية الوطنية وتنمية إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد، وإطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة وتنمية صادراتها، وكذلك تمكين إيجاد فرق العمل من خلال المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاريع متناهية الصغر.