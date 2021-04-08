صندوق النقد يتوقع تعافي معظم اقتصادات الخليج بوتيرة أسرع هذا العام

توقع صندوق النقد الدولي تعافي معظم اقتصادات منطقة الخليج هذا العام بوتيرة أسرع، مما كانت تشير إليه التقديرات في السابق، إذ رفع توقعه للنمو العالمي في 2021 إلى 6 في المائة من 5.5 في المائة قبل أقل من ثلاثة أشهر.

وبحسب "رويترز"، قال الصندوق في أحدث تقاريره لآفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر هذا الأسبوع، "إنه يتوقع نمو اقتصاد السعودية، وهو الأكبر في المنطقة، 2.9 في المائة هذا العام، ارتفاعا من 2.6 في المائة كان يتوقعها في يناير".

وبالنسبة إلى الإمارات، قال صندوق النقد "إن ثاني أكبر اقتصاد في الخليج سيشهد نموا 3.1 في المائة هذا العام، لينتعش من انكماش 5.9 في المائة في 2020".

وكان قد توقع في أكتوبر من العام الماضي تراجعا 6.6 في المائة في 2020 ونموا 1.3 في المائة هذا العام.

وشهدت سلطنة عمان أكبر تعديل إيجابي بين دول الخليج، من توقعات بانكماش 0.5 في المائة هذا العام إلى توقع لنمو 1.8 في المائة.

وصارت التوقعات لنمو اقتصاد البحرين 3.3 في المائة هذا العام مقابل توقع في أكتوبر لنمو 2.3 في المائة. ولم يطرأ تغير كبير على التوقعات للكويت وقطر، إذ يُتوقع أن تسجل الكويت نموا 0.7 في المائة هذا العام ارتفاعا من تقدير أكتوبر لنمو 0.6 في المائة.

وتشير التوقعات إلى أن اقتصاد قطر سينمو 2.4 في المائة، وهو ما يقل قليلا عن التقدير السابق بنمو 2.5 في المائة.

يذكر أن فهد المبارك محافظ البنك المركزي السعودي قال أمس الأول "إنه يتوقع أن يكون تعافي اقتصاد المملكة إيجابيا هذا العام، وهو ما يعود إلى أسباب منها انتعاش أسعار النفط".

وأوضح المبارك في حديثه ضمن فعالية نظمها صندوق النقد الدولي عن بعد، أن المؤشرات الاقتصادية الأولية في الربع الأول، إلى جانب تحسن أسعار النفط، يقدمان دعما.

وذكر "على الرغم من أننا نضحي قليلا على صعيد الإنتاج، فإن تحقيق استقرار أسعار النفط أمر جيد للسعودية وللمنتجين والمستهلكين والمنطقة".