الجزائر تبدأ إنتاج لقاح "سبوتنيك في" الروسي في سبتمبر

قال وزير الصناعة الصيدلانية في الجزائر اليوم إن الجزائر ستبدأ في إنتاج لقاح (سبوتنيك في) الروسي المضاد لفيروس كورونا في سبتمبر بالشراكة مع موسكو.

كانت الجزائر التي تلقت بالفعل 50 ألف جرعة من لقاح (سبوتنيك في) قد أعلنت في فبراير أنها تجري محادثات مع روسيا لإنتاج اللقاح.

وبحسب (رويترز) قال الوزير لطفي جمال إن الدولة لابد أن تواجه تحدي اللقاح، مؤكدا أن الجزائر ستكون مستعدة لإنتاج لقاح جزائري في سبتمبر.

وتابع جمال أن اللقاح سيتم انتاجه بالتعاون مع شركة المنتجات الدوائية (صيدال)، مشيرا إلى أن الشركة ستحصل على مساعدة من مختبر هندي رائد متخصص في تصنيع اللقاحات. لكنه لم يذكر اسم المختبر.