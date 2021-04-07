تونس تمدد ساعات حظر التجوال في ظل التفشي السريع لوباء كورونا

أعلنت الحكومة التونسية اليوم الأربعاء التمديد في ساعات حظر التجوال الليلي في ظل التزايد السريع لعدوى فيروس كورونا والسلالة البريطانية المتحورة في البلاد.

وأفادت المتحدثة باسم الحكومة حسناء بن سليمان في مؤتمر صحفي بموعد حظر التجوال الذي يبدأ سريانه يوم التاسع ويتواصل حتى يوم 30 من الشهر الجاري من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، وذلك بحسب الالمانية.

وتشمل الاجراءات الأخرى المعلنة للحد من تفشي العدوى بالفيروس منع التجمعات الخاصة والعامة وغلق الأسواق الأسبوعية ومنح الصلاحيات للجهات بغلق المناطق التي تشهد مخاطر عاليا للوضع الوبائي