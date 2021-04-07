تركيا: إصابات كورونا اليومية تواصل الارتفاع بأرقام قياسية

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية اليوم أنها سجلت 54740 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أعلى مستوى للإصابات منذ بدء الجائحة.

كان الرئيس التركي قد أعلن الأسبوع الماضي تشديد الإجراءات مجددا بما في ذلك العودة للعزل العام بكل أنحاء البلاد خلال عطلات نهاية الأسبوع طوال شهر رمضان المتوقع أن يبدأ في 13 أبريل.

وبلغت أحدث محصلة يومية للوفيات 276 ليصل إجمالي الوفيات إلى 32943.

