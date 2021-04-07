تراجع مخزون الخام الأمريكي وزيادة مخزونات الوقود

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزون الولايات المتحدة من النفط الخام تراجع في حين زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

هبطت مخزونات الخام 3.5 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في الثاني من أبريل إلى 501.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض 1.4 مليون برميل، بحسب "رويترز" .

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 735 ألف برميل.

وأضافت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 103 آلاف برميل يوميا في أحدث أسبوع. وزادت معدلات تشغيل المصافي 0.1 نقطة مئوية.

وزادت مخزونات البنزين أربعة ملايين برميل على مدار الأسبوع لتصل إلى 230.5 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين أن تنخفض 221 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.5 مليون برميل إلى 144.1 مليون برميل، مقابل توقعات بأن تزيد 486 ألف برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام هبط الأسبوع الماضي 141 ألف برميل يوميا.