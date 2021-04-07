العراق يسجل أكبر عدد من حالات الإصابة اليومية بكورونا

قالت وزارة الصحة اليوم الأربعاء إن العراق سجل أكبر زيادة يومية بحالات الإصابة بفيروس كورونا إذ بلغ 8331 مما رفع إجمالي الإصابات حتى الآن إلى 859622 ، توفي منهم 14572 شخصا.

وفرضت الحكومة العراقية في فبراير شباط حظر تجول ليليا في أيام الأسبوع وحظر تجول تاما في العطلات الأسبوعية بعد زيادة حادة في حالات الإصابة بكوفيد-19، بحسب "رويترز".

ووصل إلى العراق 336 ألف جرعة من لقاح طورته شركة أسترا زينيكا للوقاية من كوفيد-19 و50 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الشهر الماضي.

وقالت وزارة الصحة اليوم الأربعاء إن 118670 شخصا تلقوا اللقاح حتى الآن.

