بعد أيام من إطلاقه .. 850 شركة تتقدم للانضمام إلى برنامج "صنع في السعودية"

كشف أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية أن أكثر من 850 شركة تقدمت للانضمام إلى برنامج "صنع في السعودية" الذي أطلقه بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية برعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء.

وتناول فيصل البداح خلال لقاء افتراضي نظمته اللجنة الصناعية بغرفة الرياض اليوم بحضور عبدالله الخريف عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة بالغرفة العديد من الجوانب المتعلقة ببرنامج "صنع في السعودية" وكيفية انضمام الشركات للاستفادة من خدماته. متطرقا إلى عدة محاور أهمها : التعريف بالبرنامج ومزايا الانضمام وآلية الاستفادة منها ومعرفة الشركات المؤهلة للاستفادة من خدمات البرنامج.

كما تحدث عن أهداف البرنامج ومنها زيادة الاستهلاك المحلي وحصة السوق للسلع والخدمات المحلية وزيادة الصادرات السعودية غير النفطية في أسواق التصدير ذات الأولوية. إضافة إلى تعزيز جاذبية القطاع الصناعي السعودية للاستثمار المحلي والأجنبي.

وبين أن برنامج "صنع في السعودية" يسهم في تعزيز الهوية الوطنية وتنمية إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد وإطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة وتنمية صادراتها وكذلك تمكين إيجاد فرق العمل من خلال المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاريع متناهية الصغر.