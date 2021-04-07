أسهم اليابان تغلق مرتفعة بفضل تصيد الصفقات.. سهم "توشيبا" يقفز 18%

أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة اليوم بعد أن سجلت أكبر انخفاض في نحو أسبوعين في الجلسة السابقة، بينما ربحت أسهم شركات صناعة الإلكترونيات بعد أن تلقت توشيبا عرضا بالتحول إلى شركة خاصة في صفقة بقيمة 20 مليار دولار، وفقا لـ"رويترز".

وصعد المؤشر نيكي 0.12 في المائة إلى 29730.79 نقطة، بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.67 في المائة إلى 1967.43 نقطة. وأمس الثلاثاء، أغلق نيكي منخفضا 1.3 في المائة وتوبكس متراجعا 1.5 في المائة.

وقال هيديوكي سوزوكي مدير عام أبحاث الاستثمار لدى إس.بي.آي سيكيوريتيز "المستثمرون يشترون الأسهم بعد الانخفاض الحاد أمس (الثلاثاء). هذا تحرك طبيعي.

"الأنباء بشأن توشيبا دفعت أسهم شركات صناعة الإلكترونيات للارتفاع. المستثمرون ربما يفكرون أنه إذا أُلغي إدراج توشيبا، فإنه سيتعين عليهم نقل أموالهم إلى شركات مناظرة".

وقال مصدر مطلع إن توشيبا تدرس عرضا بقيمة 20 مليار دولار من شركة الاستثمار المباشر سي.في.سي كابيتال بارتنرز لتحويلها إلى شركة خاصة، في الوقت الذي تواجه فيه المجموعة الصناعية اليابانية ضغوطا من مساهمين نشطين لتحسين الحوكمة.

وقفز سهم توشيبا 18.28 في المائة ليبلغ الحد الأقصى اليومي بعد أن توقف التداول عليه بسبب وفرة من طلبات الشراء.

وتقدم سهم فوجيتسو 2.03 في المائة وربح سهم هيتاشي 2.17 في المائة وارتفع سهم شارب 1.65 في المائة.

وارتفع سهم شركة الشحن البحري نيبون يوسن 3.26 في المائة بعد أن رفعت توقعاتها للأرباح للسنة المنتهية في مارس إلى 200 مليار ين (1.82 مليار دولار) من 160 مليار ين.