جنرال موتورز تنتج نسخة كهربائية من الشاحنة الخفيفة سيلفرادو

أعلنت مجموعة جنرال موتورز أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء اعتزامها إنتاج نسخة كهربائية من شاحنتها الخفيفة شيفورليه سيلفرادو في مصنع ديترويت-هامترامك بالولايات المتحدة. وقال مارك ريوس رئيس جنرال موتورز خلال مؤتمر عبر الإنترنت إن مصنع فاكتوري زيرو وهو الاسم الجديد لمصنع هامترامك سينتج نسخة كهربائية من السيارة جي.إم.سي هامر من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) ونسخة كهربائية من الشاحنة سيلفرادو.

وأشارت وكالة الألمانية إلى أن المقرر أن تكون النسخة الكهربائية من الشاحنة الخفيفة سيلفرادو جزءا من عائلة شاحنات كبيرة وسيارات إس.يو.في كهربائية تنتجها جنرال موتورز باستخدام بطاريتها "أولتيوم".

وكانت جنرال موتورز الموجود مقرها في مدينة ديترويت الأمريكية قد كشفت بالفعل عن خططها لإنتاج الشاحنة والكهربائية والسيارة هامر الكهربائية وغيرها من السيارات الكهربائية في الوقت الذي تستهدف فيه الرئيسة التنفيذية للشركة ماري بارا إلى وقف بيع السيارات التي تعمل بالمحركات التقليدية بحلول 2035 والاقتصار على بيع السيارات الكهربائية. وقال رويس إن "السيارات التي سينتجها مصنع فاكتوري زيرو ستغير العالم وطريقة رؤية العالم للمركبات الكهربائية... السيارة جي.إم.سي هامر الكهربائية ستنضم إلى هذه العائلة من عالم الشاحنات الفائقة. والشاحنة الخفيفة الكهربائية شيفورليه ستحمل كل ما يحبه مشترو الشاحنة الخفيفة سيلفرادو وأكثر من ذلك لتنقله إلى شاحنة كهربائية". وقالت جنرال موتورز إن الشاحنة الكهربائية سيلفرادو ستتمكن من قطع مسافة 400 ميلا على الأقل قبل الحاجة إلى إعادة شحن بطاريتها.