3 مقترحات أممية لمواجهة الجائحة .. تبسيط حقوق الملكية للقاحات عبر الترخيص الاستباقي

طالبت منظمة أممية، الحكومات والشركات والشركاء على اتخاذ ثلاثة إجراءات عاجلة لمواجهة كوفيد - 19، أبرزها تبسيط حقوق الملكية الفكرية من خلال الترخيص الطوعي والاستباقي، وإزالة تدابير الرقابة على صادرات وواردات اللقاحات.وقالت منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "يونيسيف في بيان أمس تلقت "الاقتصادية" نسخة منه "من أجل استباق الفيروس، وتحويل التروس، ينبغي علينا أن نبني على استراتيجية تطعيم العاملين في الخطوط الأمامية، لكن علينا أن نتوجه نحو استراتيجية تمكن من الوصول العادل للجميع".وأضافت هنرييتا فور المديرة التنفيذية لـ"يونيسيف"، "على الحكومات والشركات والشركاء اتخاذ ثلاثة إجراءات عاجلة: أولا، تبسيط حقوق الملكية الفكرية من خلال الترخيص الطوعي والاستباقي من قبل حاملي حقوق الملكية الفكرية. لكن هذا وحده لن يزيد الإنتاج".وذكرت أنه على عكس تصنيع الأدوية، ينطوي إنتاج اللقاحات على عملية تصنيع معقدة ذات مكونات وخطوات متعددة، وسيحتاج أصحاب حقوق الملكية الفكرية إلى توفير شراكات تقنية لمرافقة تراخيص الملكية الفكرية، وتبادل الدراية التقنية بشكل استباقي، والتعاقد مع المصنعين دون قيود جغرافية أو حجمية لا مبرر لها.وفي مسها "الوتر الحساس" المتعلق بحقوق الملكية الفكرية التي تواجه جدلا في إطار منظمة التجارة العالمية منذ عقدين من السنين، أوضحت الأمريكية فور أن هذا التحدي لا يتطلب التنازل القسري عن الملكية الفكرية بل الشراكة الاستباقية والتعاون، مبينة أن شراكات التصنيع الأخيرة هي أمثلة مشجعة على ذلك.وأوضحت أن اليونيسيف تحث الآخرين على أن يحذوا حذو الشراكات الأخيرة، وأن تزيد من حجم القدرة التصنيعية وتنوعها الجغرافي.ولفتت إلى أنه في حين أن الأسواق وحدها لا يمكن أن تضمن فوائد الابتكار للجميع، فإن الترخيص الطوعي والأموال المجمعة والآليات المتعددة الأطراف مثل مؤسسة "كوفاكس" هي طريقة فعالة وواقعية لمطوري المنتجات والمصنعين للتعاون والابتكار وتشجيع الوصول العادل.في الإجراء الثاني، قالت "نحن بحاجة إلى إنهاء وطنية اللقاح. ينبغي للحكومات أن تزيل تدابير الرقابة المباشرة وغير المباشرة على الصادرات والواردات التي تمنع أو تقيد أو تبطئ صادرات لقاحات كوفيد - 19، والمكونات والإمدادات من اللقاحات. الفيروسات لا تحترم الحدود. إن دحر كوفيد - 19 في كل دولة من دولنا الأم تعني أيضا هزيمتها في جميع أنحاء العالم من خلال ضمان تدفق مستمر من اللقاحات والإمدادات للجميع".في الإجراء الأخير، أضافت: ينبغي للحكومات التي تعاقدت على تلقي جرعات مستقبلية أكثر من المطلوب لتطعيم سكانها البالغين هذا العام، أن تقرض فورا أو تفرج عن أو تتبرع بمعظم أو كل الجرعات الزائدة المتعاقد عليها في 2021 إلى كوفاكس، كي يمكن توزيعها على نحو منصف بين الدول الأخرى.علاوة على ذلك، تقول مديرة "يونسيف"، "ينبغي للدول التي لديها إمدادات كافية وحديثة من الجرعات المصنعة أن تنظر في التبرع بما لا يقل عن 5 في المائة من الجرعات المصنعة المتاحة لديها على الفور، وأن تلتزم بتقديم المزيد من المساهمات على أساس مستمر ومتداول على مدار العام، مع زيادة مساهماتها بما يتماشى مع ارتفاع العرض. ومن المؤكد الآن أن هذه الالتزامات المتعلقة بتقاسم الجرعات ستعزز القدرة على التنبؤ، وتسرع من فرص الحصول على اللقاح على قدم المساواة، وتساعد على استقرار سوق اللقاحات العالمية".وحذرت منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "يونيسيف” من أن المعركة ضد فيروس وباء كوفيد - 19 "لم تنته بعد .. فالمتغيرات آخذة في الظهور في جميع أنحاء العالم، ومع كل منها، خطر حدوث انتكاسة عالمية هائلة". ونبهت إلى أنه "لا يوجد ببساطة ما يكفي من إمدادات اللقاحات لتلبية الطلب".وقالت المديرة التنفيذية لـ "يونيسيف"، "قبل أكثر من عام بقليل، احتشد علماء العالم والشركات والحكومات والمؤسسات المتعددة الأطراف وقاموا بما لا يمكن تصوره: فقد ابتكروا لقاحات لمكافحة فيروس أدى إلى توقف العالم. واختبروا، ونقلوا، وبدأوا في إعطاء تلك اللقاحات بأمان وفي وقت قياسي. هذا ليس أقل من المذهل. "لكن المعركة لم تنته".وأضافت "بالمعدل الحالي، لا يوجد ببساطة ما يكفي من إمدادات اللقاحات لتلبية الطلب. وتتركز الإمدادات المتاحة في أيدي عدد قليل جدا. وقد تعاقدت بعض الدول على جرعات كافية لتطعيم سكانها عدة مرات، في حين أن بلدانا أخرى لم تتلق حتى الجرعة الأولى. هذا يهددنا جميعا، في ظل هذا الوضع "الفيروس وطفراته سينتصران".وتابعت "لقد أوضحت لنا جائحة كوفيد - 19 أن لا أحد في مأمن حتى يصبح الجميع في مأمن. لكن الوصول العادل إلى لقاحات الوباء في متناول أيدينا. لقد أثبتنا أن العالم قادر على الحشد للقيام بما لا يمكن تصوره، علينا أن نفعل ذلك مرة أخرى. كلما أسرعنا في ذلك، أسرعنا في إعادة حياتنا وحياة أطفالنا، إلى وضعها الطبيعي".