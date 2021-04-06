الحقيل يدشن حملة "ممتثل" لمساندة جهود الرقابة البلدية والتوعية بأهمية الامتثال بالإجراءات الاحترازية

دشن وزير الشؤن البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل بحضور الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، "حملة ممتثل في مدينة الرياض" اليوم ، والتي تهدف إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية، بجانب التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويشمل نطاق تنفيذ الحملة الأماكن العامة، والمراكز التجارية والترفيهي، و على أن تكون أهم الرسائل التي تحملها الحملة هي الالتزام بالتدابير الوقائية الذاتية، ولبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

ويعتمد برنامج الحملة على تعزيز أوجه التعاون والتكامل وضم العناصر تحت شعار واحد، وذلك بعدة طرق أبرزها دعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال، ورفع مستوى الشفافية والامتثال للوائح والأنظمة البلدية من خلال تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، بجانب إشراك المتطوعين في عملية التوعية عبر التواجد في الأماكن العامة لتوزيع الأقنعة الخاصة بالحملة، وتوعية الزائرين بأهمية الامتثال بمعايير الحماية للمحافظة على سلامة المجتمع، وكذلك التعريف ببرنامج الامتثال البلدي ومستهدفاته.

وتأتي هذه الحملة في ظل الجهود المشتركة بين عدد من الجهات الرسمية والخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال حملات التأثير والإشراك المجتمعي التي من شأنها دعم خطط وجهود الوزارة لرفع مستوى وعي الأفراد والمجتمع، والذي يعد أحد أهم استثمارات القطاع البلدي لتمكين وتفعيل توجهاتها الإستراتيجية.