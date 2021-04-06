الملك يؤكد وقوف السعودية إلى جانب الأردن في مواجهة جميع التحديات

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وقوف السعودية إلى جانب الأردن في مواجهة جميع التحديات ودعمها كل الخطوات التي يتخذها الملك عبدالله الثاني لحماية الاردن ومصالحه.

جاء ذلك خلال استقبال أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن اليوم للأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية الذي حمل رسالة الملك. ونقل وزير الخارجية الأردني تحيات الملك عبدالله الثاني إلى خادم الحرمين الشريفين وتثمينه مواقف السعودية الداعمة دوما للأردن.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان وأيمن الصفدي عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط المملكتين وقيادتيهما والعمل المستمر على تطويرها في جميع المجالات. واضافا ان أمن المملكتين واستقرارهما واحد لا يتجزأ وأنهما يقفان معا في مواجهة كل التحديات. واستعرض الوزيران التطورات في المنطقة وسبل التعامل معها بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية ويكرس الأمن والاستقرار.