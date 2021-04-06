أسهم اليابان تغلق منخفضة بفعل جني الأرباح وإصابات كورونا تضر بالمعنويات

أغلقت أسهم اليابان على هبوط اليوم مع جني مستثمرين الأرباح من المكاسب الأخيرة في السوق فيما تضررت المعنويات جراء مخاوف من التداعيات الاقتصادية لموجة رابعة محتملة من كوفيد-19 في البلاد، وفقا لـ"رويترز".

وهبط المؤشر نيكي 1.3 في المائة ليغلق عند 29696.63 نقطة بعدما لامس مستوى 30000 نقطة لأول مرة فيما يزيد عن أسبوعين يوم الاثنين. وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.47 في المائة إلى 1954.34 نقطة.

وقال نوريهيرو فوجيتو كبير خبراء إستراتيجية الاستثمار في ميتسوبيشي يو.إف.جيه مورجان ستانلي سكيورتيز "باع المستثمرون الأسهم بعد مكاسب قوية في الأيام القليلة الفائتة".

وتابع "يساورهم القلق أيضا حيال تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 داخل اليابان وخارجها. قد لا يكون لإجراءات الحكومة اليابانية أي تأثير للحيلولة دون تفشي الفيروس ما يعني أن الضرر مستمر للاقتصاد". وتراجع سهم فاست للتجزئة ذو الثقل على المؤشر نيكي 1.5 في المائة وانخفض سهم مجموعة سوفت بنك 1.12 في المائة وتراجع سهم طوكيو إلكترون 2.27 في المائة.

وتراجعت أسهم الترفيه التي أضرت بها الجائحة، والتي انتعشت هذا العام، إذ تراجع سهم إيه.إن.إيه هولدينجز 2.31 في المائة وانخفض سهم الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) 2.44 في المائة. وانخفض سهم أورينتال لاند المشغلة لملاهي ديزني في طوكيو 1.87 في المائة.

وانخفض سهم مجموعة ميزوهو المالية 2.83 في المائة ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 2.25 في المائة ومجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 2.06 في المائة.