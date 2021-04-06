"التعليم والتدريب" و "موهبة" يجريان مقياس القدرات العقلية المتعددة لأول مرة "عن بعد"

أجرت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" لأول مرة "مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة" لأكثر من 4 آلاف طالب وطالبة "عن بعد" حيث أجرى طلاب من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الأول الثانوي المقياس من منازلهم.

يأتي ذلك ضمن الخطة الإستراتيجية الشاملة للتحول الرقمي وتقديم خدماتها ومشاريعها بشكل تقني إضافة إلى التحسين المستمر في تطوير العمليات الرقمية بما يعزز من كفاءة وجودة أعمالها ومشاريعها واستخدام أفضل التقنيات الرقمية إلى جانب تقديم خدمات آمن وذات جودة عالية للمستفيدين والمستفيدات.

كما أتاحت إجراء المقياس في المقرات المحوسبة التابعة لها للطلبة الذين لا يمتلكون المتطلبات التقنية للدخول إلى المنصة حيث عقدت المقياس في 109 مقرات موزعة على مدن ومحافظات المملكة خلال الفترة من 17 يناير إلى 4 فبراير وبلغ عدد الطلبة المختبرين في المقرات أكثر من 20 ألف طالب وطالبة.

ويهدف المقياس إلى التعرف على الموهوبين والمبدعين عبر قياس القدرات العقلية والإبداعية للطلبة المرشحين من الثالث الابتدائي إلى الأول الثانوي حيث أتيح أداء المقياس للطلبة من منازلهم من خلال منصة "عن بعد" التي تعتمد نظام تقني مرتبط بتوقيت زمني يتم من خلاله متابعة المهام المرتبطة بالاختبار.