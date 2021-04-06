لتمويل دعم المدارس .. اتفاق مبدئي على زيادة ضرائب الأثرياء في نيويورك

يواجه أثرياء نيويورك أكبر مزيج من ضرائب الولاية والمدينة على مستوى أمريكا. واشارت "بلومبيرج" إلى اتفاق مبدئي بين أنردو كومو حاكم نيويورك وأعضاء برلمانها على زيادة الضرائب على الأثرياء من سكان المدينة كجزء من الاتفاق بشأن الميزانية الجديدة للولاية البالغة 200 مليار دولار.

وأضافت الوكالة أنه في حال إقرار هذا الاتفاق فإن معدل ضريبة الدخل سترتفع بشكل مؤقت من 8.82 إلى 9.65 % بالنسبة للشريحة الأعلى دخلا في نيويورك والذي يزيد دخل الفرد منها على مليون دولار سنويا.

وسيدفع من يزيد دخله على مليون دولار سنويا من سكان نيويورك ضريبة دخل للمدينة بمعدل يتراوح بين 13.5 و 14.8 % مقابل 13.3 % ضريبة دخل لمن يزيد دخله على مليون دولار سنويا في كاليفورنيا التي تعتبر حاليا الولاية الأمريكية الأعلى من حيث الضريبة على الدخل.

وأشارت إلى اقتراب أعضاء برلمان نيويورك من الاتفاق على زيادة حصيلة الضريبة على الدخل و على الشركات بمقدار 4.3 مليار دولار سنويا مع استخدام هذه الحصيلة الإضافية لتمويل دعم المدارس والمهاجرين الذين لا يحملون وثائق رسمية والمشروعات الصغيرة.