«نمو» تهبط 1 % وسط تداولات قيمتها 11 مليون ريال

هبطت السوق الموازية «نمو» 1 في المائة لتفقد 253 نقطة وتغلق عند 24157 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 28 في المائة إلى 11 مليون ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 4 في المائة إلى 152 ألف سهم متداول. أما الصفقات، فتراجعت 13 في المائة إلى 489 صفقة. وارتفع سهما "حديد وطني" بنحو 1.4 في المائة ليغلق عند 71.20 ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بنحو 0.27 في المائة ليغلق عند 150.80 ريال، مقابل تراجع البقية بصدارة "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 3.1 في المائة ليغلق عند 364 ريالا، يليه "سمو" بنحو 0.17 في المائة ليغلق عند 116.80 ريال، وحل ثالثا "أسمنت الرياض" بنحو 0.15 في المائة ليغلق عند 32.60 ريال.وكان الأعلى تداولا "التطويرية الغذائية" بقيمة 6.2 مليون ريال، يليه "أسمنت الرياض" بقيمة ثلاثة ملايين ريال، وحل ثالثا "سمو" بقيمة 830 ألف ريال.