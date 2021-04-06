مصنعو الهواتف الذكية يركزون في الربع الأول من 2021 على الهواتف المتوسطة

لم تعد المنافسة في سوق الهواتف الذكية تركز على المنتجات عالية الأداء أو الفئات العليا من الهواتف الذكية، فمع تغير عادات المستخدمين الشرائية وتوجه كثيرين منهم إلى الهواتف المتوسطة التي تناسبهم وتلبي احتياجاتهم اليومية على مستوى قياسي من الأداء والذاكرة التخزينية، الأمر الذي دفع معظم الشركات إلى تحويل ساحة المعركة فيما بينها إلى هذه الفئة وكان من أبرز الشركات التي دخلت هذه المنافسة خلال الربع الأول من العام الجاري كل من "سامسونج" و"هواوي" و"أوبو" وغيرها من الشركات.فقد قامت شركة سامسونج أخيرا بالكشف عن سلسل هواتف جالكسي A التي تشمل A52 وA52 5G وA72 التي توفر للمستخدمين قدرات قوية على الابتكار، مع أدوات التواصل والتعبير المتميزة للمستخدمين، من خلال الكاميرا الرائعة، والاندماج في تجربة مشاهدة واضحة مع شاشة تصفح انسيابية، ومواصلة الاستمتاع باطمئنان أكبر مع ميزات Galaxy الأساسية المبتكرة، مثل مقاومة الماء والبطارية التي تدوم لفترة طويلة إلى جانب الملحقات الخاصة بسلسلة جالكسي مثل Galaxy Buds Pro وGalaxy SmartTag وGalaxy Tab.وتأتي سلسلة الهواتف الجديدة بكاميرات عالية الجودة لتوفر للمستخدمين تجربة الصور ومقاطع الفيديو الرائعة بطريقة أكثر إمتاعا وتنوعا، مع عديد من المزايا مثل تصوير مقاطع فيديو بدقة 4K وصور عالية الدقة بدقة ثمانية ميجابكسل باستخدام خاصية K Video Snap4 كما يمكن استخدام تقنية تحسين المشهد Scene Optimizer التي تعتمد الذكاء الاصطناعي لتسجيل اللقطات باستخدام الإعدادات المثلى لـ30 فئة من الصور والخلفيات، مثل الطعام والمناظر الطبيعية والحيوانات الأليفة، إلى جانب ميزة ثبات التصوير ونمط التصوير الليلي Night mode ومعالجة متعددة الإطارات لإنتاج صورة مشرقة وواضحة حتى في الأجواء المظلمة، إلى جانب استخدام المحتوى المصور مع استخدام المؤثرات الافتراضية AR Emoji وMy Filter بأنماط متعددة.وتأتي سلسلة الهواتف بشاشات ذات سطوع وانسيابية أكبر كونها تستخدم شاشة Super AMOLED مع معدلات تحديث الإطارات البالغة 120 هرتز على هاتف Galaxy A52 5G و90 هرتز على هواتف Galaxy A52 وA72، كما تدعم نمط الحياة المنظمة والمترابطة عبر تطبيق SmartThings الذي يتيح ربط آلاف الأجهزة والتحكم بها في بيئة المنزل الذكية مباشرة عبر هواتف سلسلة Galaxy A، ويشمل ذلك الأجهزة القابلة للارتداء، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيون. وإضافة إلى ذلك تقوم ميزة SmartThings Find بتحديد مواقع الأجهزة المرتبطة من خلال توجيهات أكثر سهولة وتفصيلا، ويمكن لمحدد بلوتوثGalaxy SmartTag العثور على الأجهزة أو المتعلقات غير المتصلة عن طريق ربطها بالتجهيزات الأكثر أهمية، كي تتمكن من الاتصال والتحكم بآلاف الأجهزة عبر هاتف Galaxy A.وتأتي سلسلة الهواتف ببطاريات تصمد ليومين بحسب "سامسونج"، حيث تأتي بسعة تراوح بين 4500 مللي أمبير/ ساعة، وخمسة آلاف مللي أمبير/ ساعة، كما تم دعم الأجهزة بقدرات اتصال الجيل الخامس فائق السرعة.