«جوجل» تطلق تطبيق Stack لمسح المستندات عبر الذكاء الاصطناعي

لم يعد جهاز المسح الضوئي أو "الاسكانر" هي الوسيلة الأكثر استخداما لمسح المستندات ضوئيا أو رفعها على الهواتف الذكية أو استخدامها للأغراض المختلفة، فمع تطور وسائل الاتصال والتراسل بات المستخدمون بحاجة إلى أدوات توفر لهم مسح المستندات بدقة عالية ووضوح ممتاز، لذلك أطلقت شركة جوجل تطبيق المسح الضوئي للمستندات Stack العامل بتقنية الذكاء الاصطناعي.ويستمد التطبيق الجديد قوته من التكنولوجيا الكامنة وراء الأداة القوية DocAI للمؤسسات والمتوافر في نظام أندرويد، حيث يوفر التطبيق تقنيات مسح للمستندات بشكل أفضل من التطبيقات المخلفة، إذ يمكن للهاتف عبر هذا التطبيق مسح المستندات وتصنيفها تلقائيا في مجموعات اسمية وتمكين البحث عن النص الكامل من خلال محتويات المستندات وليس العنوان فقط.ويستخدم التطبيق المصادقة البيومترية من جوجل عبر أندرويد، بحيث يمكن تأمين المستندات الحساسة خلف مسح الوجه أو بصمات الأصابع لإلغاء قفل البرنامج، كما أنه ينشئ تلقائيا حقولا للفواتير الممسوحة ضوئيا حتى تتمكن من ملء تواريخ الاستحقاق وغيرها من المعلومات المهمة.ويعد التطبيق بديلا قويا للماسح الضوئي العادي للمستندات، حيث يمكنه التكامل مع تطبيقات جوجل الأخرى ومزايا نظام التشغيل أندرويد.