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أخبار اقتصادية- عالمية

تراجع الطلب الصناعي في أمريكا بأكثر من التوقعات

تراجع الطلب الصناعي في أمريكا بأكثر من التوقعات

«الاقتصادية» من الرياض

أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم الاثنين تراجع الطلب الصناعي في الولايات المتحدة خلال شباط/فبراير الماضي بأكثر من التوقعات، بعد الزيادات الكبيرة له في الشهور السابقة. وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن الطلب على إنتاج المصانع في الولايات المتحدة تراجع خلال شباط/فبراير الماضي بنسبة 8ر0  بعد ارتفاعه بنسبة 7ر2% خلال كانون ثان/يناير الماضي وفقا للبيانات النهائية، وذلك بحسب الألمانية.
كان المحللون يتوقعون تراجع الطلب على المصانع خلال شباط/فبراير الماضي بنسبة 5ر0% مقابل ارتفاعه بنسبة 6ر2% خلال الشهر السابق ووفقا للبيانات الأولية. جاء التراجع الأعلى من المتوقع خلال شباط/فبراير الماضي مع تراجع الطلب على السلع المعمرة بنسبة 2ر1 نتيجة تراجع الطلب على معدات النقل بنسبة 8ر1%.  كما تراجع الطلب على السلع غير المعمرة بنسبة 2%  خلال شباط/فبراير بعد زيادته بنسبة 8ر1% خلال كانون ثان/يناير الماضي. وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن معدل تسليمات السلع المصنعة زاد خلال تشرين ثان/نوفمبر الماضي بنسبة 7ر0% بعد ارتفاعه بنسبة 2ر1% خلال الشهر السابق. في الوقت نفسه ارتفع مخزون السلع المصنعة بنسبة 8ر0%  خلال شباط/فبراير الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 2ر0% خلال الشهر السابق.

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