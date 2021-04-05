تراجع الطلب الصناعي في أمريكا بأكثر من التوقعات

أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم الاثنين تراجع الطلب الصناعي في الولايات المتحدة خلال شباط/فبراير الماضي بأكثر من التوقعات، بعد الزيادات الكبيرة له في الشهور السابقة. وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن الطلب على إنتاج المصانع في الولايات المتحدة تراجع خلال شباط/فبراير الماضي بنسبة 8ر0 بعد ارتفاعه بنسبة 7ر2% خلال كانون ثان/يناير الماضي وفقا للبيانات النهائية، وذلك بحسب الألمانية.

كان المحللون يتوقعون تراجع الطلب على المصانع خلال شباط/فبراير الماضي بنسبة 5ر0% مقابل ارتفاعه بنسبة 6ر2% خلال الشهر السابق ووفقا للبيانات الأولية. جاء التراجع الأعلى من المتوقع خلال شباط/فبراير الماضي مع تراجع الطلب على السلع المعمرة بنسبة 2ر1 نتيجة تراجع الطلب على معدات النقل بنسبة 8ر1%. كما تراجع الطلب على السلع غير المعمرة بنسبة 2% خلال شباط/فبراير بعد زيادته بنسبة 8ر1% خلال كانون ثان/يناير الماضي. وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن معدل تسليمات السلع المصنعة زاد خلال تشرين ثان/نوفمبر الماضي بنسبة 7ر0% بعد ارتفاعه بنسبة 2ر1% خلال الشهر السابق. في الوقت نفسه ارتفع مخزون السلع المصنعة بنسبة 8ر0% خلال شباط/فبراير الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 2ر0% خلال الشهر السابق.