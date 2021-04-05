392 مليار ريال إيرادات الشركات المدرجة في 3 أشهر .. 5 شركات استحوذت على 75 % وأرامكو وحدها 56 %

بلغ إجمالي إيرادات الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية نحو 392 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام الماضي 2020، متراجعة 14.4 في المائة على أساس سنوي، بعد أن كانت تبلغ نحو 458.05 مليار ريال خلال الفترة نفسها من 2019.

وحققت 33 شركة إيرادات مليارية خلال الربع الرابع، وذلك من إجمالي الشركات المدرجة، باستثناء الشركات غير المعلنة خلال الفترة، وكذلك الصناديق العقارية المتداولة، علما أن الإيرادات الواردة هي التي حققتها الشركات جراء نشاطها الرئيس، ولا تشمل أي إيرادات أخرى.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، شكلت الشركات ذات الإيرادات المليارية نحو 18 في المائة من إجمالي الشركات المعلنة لنتائج أعمالها للربع الرابع، إلا أن إيراداتها شكلت نحو 92 في المائة من إجمالي إيرادات السوق خلال الفترة.

وتصدرت هذه الشركات شركة أرامكو السعودية بإيرادات 219.3 مليار ريال تعادل، نحو 56 في المائة من إجمالي إيرادات الشركات المدرجة في سوق الأسهم خلال الربع الرابع 2020.

ثانيا حلت سابك بإيرادات 32.2 مليار ريال، مشكلة 8 في المائة من إجمالي إيرادات السوق، تلتها كهرباء السعودية بإيرادات 20.13 مليار ريال مشكلة 5 في المائة من إيرادات السوق.

رابعا حلت "إس تي سي" بإيرادات 15.2 مليار ريال شكلت 4 في المائة من إيرادات السوق خلال الفترة، ثم "بترو رابغ" بإيرادات بلغت نحو ثمانية مليارات ريال، وبذلك فإن أعلى خمس شركات من حيث الإيرادات استحوذت على 75 في المائة من إجمالي إيرادات الربع الرابع 2020.

وبحسب الرصد، حققت 20 شركة مدرجة إيرادات تتجاوز 500 مليون ريال، وتقل عن مليار ريال، وهي تشكل 11 في المائة تقريبا من إجمالي الشركات المعلنة، وبذلك فإن مجموع الشركات، التي حققت إيرادات أعلى من نصف مليار ريال تشكل نحو 30 في المائة من الشركات المعلنة خلال الفترة.

في حين، حققت 29 شركة أيضا إيرادات تقل عن 50 مليون ريال خلال الربع الرابع من عام 2020، من بينها شركة الشرقية للتنمية، التي لم تحقق أي إيرادات خلال الفترة.

وخلال 2020، بلغ إجمالي إيرادات الشركات المعلنة نحو 1.42 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.79 تريليون ريال للعام الذي سبقه 2019، حيث تراجعت إيرادات الشركات بنحو 21 في المائة تقريبا، حيث تأثرت الإيرادات بالجائحة خلال الربع الثاني بالتحديد.

إلى ذلك، حققت الشركات المدرجة صافي أرباح خلال الربع الأول بنحو 74.3 مليار ريال، مقارنة بنحو 89 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بتراجع 16 في المائة، فيما بلغت الأرباح الصافية لعام 2020 نحو 240.6 مليار ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية