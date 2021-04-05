حصيلة قياسية للإصابات اليومية في الهند وتشديد تدابير احتواء الجائحة في مومباي



فرضت ولاية ماهاراشترا الهندية الأكثر تضررا جراء الجائحة في الهند، الإثنين قيودا جديدة لاحتواء فيروس كورونا في حين سجّلت البلاد للمرة الأولى أكثر من مئة ألف إصابة جديدة في غضون 24 ساعة.

وتبددت في الأسابيع الأخيرة آمال لاحت مطلع العام بخفض الإصابات اليومية، بعد موجة وبائية جديدة رفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 12,5 مليونا والوفيات إلى 165 ألفا، منذ بدء الجائحة.

وفي ولاية ماهاراشترا الأكثر تضررا في الهند سجّلت نحو 60 ألف إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

ويبلغ عدد سكان ماهراشترا، وعاصمتها مومباي، 110 ملايين نسمة.

وقررت السلطات المحلية الأحد تمديد ساعات حظر التجول الذي سيبدأ الساعة 19,00 بدلا من الساعة 20,00، وفرض الإغلاق التام في نهاية الأسبوع، وإقفال الحانات والمطاعم ودور السينما وأحواض السباحة ودور العبادة والأماكن العامة والمكاتب الخاصة وحظر الاجتماعات التي تضم أكثر من أربعة أشخاص.

ويسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى تجنّب العودة إلى إغلاق تام على صعيد البلاد، على غرار ما شهدته الهند في آذار/مارس 2020 والذي كانت تداعياته كارثية على الفئات الأكثر فقرا.

وأعلن إطلاق حملة كبرى لتوعية السكان على أهمية التدابير الوقائية "بالتشديد على الالتزام التام بوضع الكمامات وتدابير النظافة في الأماكن العامة وأماكن العمل والمنشآت الصحية".

في العاصمة نيودلهي، استبعدت السلطات المحلية فرض إغلاق جديد على الرغم من تزايد أعداد المصابين، إلا ان الشرطة تلقّت تعليمات بفرض غرامات على الذين لا يلتزمون بوضع الكمامات.

وروى سائق التوك توك سورجيت سينغ البالغ 68 عاما "لم يعد الناس يخشون كوفيد. غالبيتهم لا يضعون كمامات أو لا يضعونها كما يجب، بمن فيهم كثر من ركابي".

وكان مودي ترأس الأحد اجتماعا رفيعا صدر في ختامه بيان أعلن حملة توعية بين 6 و14 نيسان/ابريل.

وإلى الآن تم استعمال 80 مليون جرعة لقاح في الهند. وبدأ الأسبوع الماضي تلقيح جميع من يتجاوز سنّهم 45 عاما لتسريع التحصين.

وتستعمل الهند في حملة التلقيح نسخة منتجة محليّا من لقاح أكسفورد-أسترازينيكا، إضافة إلى لقاح كوفاكسين الذي طورته شركة بهارات بيوتك الهنديّة.

وأعلنت شركة باناسيا بيوتيك الإثنين توصلها إلى اتفاق مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي لإنتاج 100 مليون جرعة سنويّا من لقاح سبوتنيك-في في الهند.

ويرفع هذا الاتفاق إجمالي جرعات اللقاح الروسي التي ستنتج في الهند إلى 852 مليونا.