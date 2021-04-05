مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروعي توزيع التمور بالمهرة وتوزيع السلال الرمضانية في تشاد

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الدفعة الرابعة من مشروع توزيع التمور في محافظة المهرة اليمنية. وتستهدف الدفعة توزيع 6.000 كرتون من التمور في أربع مديريات بالمحافظة وهي الغيضة، وحصوين، ومنعر، وشحن.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء اليمنيين.



كما دشن المركز مشروع تأمين وتوزيع السلال الغذائية الرمضانية في مناطق إنجامينا، وميسينياه، ودوربالي بجمهورية تشاد.

حضر التدشين القائم بأعمال سفارة المملكة في تشاد عبدالعزيز بن عبدالله البداح، وممثلة وزارة المرأة وحماية الطفولة، ومدير عام منظمة "مساعدة تشاد" السيد محمد موسى. ويتضمن المشروع توزيع 13.430 سلة غذائية يستفيد منها 67.150 أسرة محتاجة خلال شهر رمضان المبارك.

ويأتي ذلك في ضوء المشاريع الإغاثية المقدمة خلال شهر رمضان المبارك من المملكة ممثلة بالمركز لجميع الأسر المحتاجة حول أرجاء العالم.

عبرت 13 شاحنة إغاثية منفذ الوديعة الحدودي خلال المدة من 21 مارس إلى 4 أبريل 2021م تحمل على متنها 294 طنًا و700 كيلو غرام، تنوعت ما بين 30 ألف كرتون من تمور و2.600 طرد من المواد الطبية، و21 طنًا و400 كيلو غرام من السلال الغذائية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظات عدن، ومأرب، والحديدة، والضالع، ولحج، وأبين.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من قبل المملكة عن طريق المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز جراء الأزمة الراهنة.

كما سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، هدية المملكة لجمهورية بوركينا فاسو المتضمنة 50 طنًا من التمور.

وقام بتسليم المساعدات - نيابة عن المركز- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينا فاسو الدكتور وليد بن عبدالرحمن الحمودي وذلك لمعالي وزيرة المرأة والتضامن الاجتماعي والأسرة والعمل الإنساني هيلين ماري ماريشال البودو، في العاصمة واجادوجو.

