هيئة السوق المالية تشكّل لجنة للإشراف على إدارة شركة الخضري

انطلاقاً من دور هيئة السوق المالية في تنظيم السوق المالية وحماية المستثمرين، واستناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها في المادة التاسعة والستين من نظام الشركات الصادر ونظراً لتقديم أعضاء مجلس إدارة شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري استقالاتهم ونفاذها بتاريخ 04/04/2021م.

أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره بتاريخ 23/08/1442هـ، الموافق 05/04/2021م، بتشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص لتتولى الإشراف على إدارة الشركة ودعوة الجمعية العامة للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، على أن تبدأ أعمالها بتاريخ 24/08/1442هـ الموافق 06/04/2021م.

وقرر مجلس الهيئة تعيين التالية أسمائهم كأعضاء في هذه اللجنة:

1) الدكتور عبدالرحمن بن محمد العنقري (رئيساً للجنة)

2) الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالمحسن النافع (نائبا للرئيس)

3) الأستاذ سعد بن فلاح القحطاني (عضواً)