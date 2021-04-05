أعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين موافقته النهائية على قانون يسمح له بالبقاء رئيسا لولايتين اضافيتين يستمر كل منها ست سنوات، مانحا نفسه إمكان البقاء في السلطة حتى عام 2036.
ووقع بوتين البالغ 68 عاما والذي يحكم روسيا منذ أكثر من عقدين الإثنين القانون وفق نسخة نُشرت على الموقع الالكتروني الرسمي للحكومة.
بوتين يوقع قانونا يسمح له بالبقاء رئيسا إلى 2036
أعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين موافقته النهائية على قانون يسمح له بالبقاء رئيسا لولايتين اضافيتين يستمر كل منها ست سنوات، مانحا نفسه إمكان البقاء في السلطة حتى عام 2036.
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