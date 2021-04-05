عُمان تمنع دخول الأجانب غير المقيمين من 8 أبريل

قالت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في عُمان اليوم الاثنين إن السلطنة ستسمح فقط للمواطنين والمقيمين بدخول البلاد اعتبارا من الثامن من أبريل نيسان بعد زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19، بحسب "رويترز" .

وأورد بيان نشرته وسائل إعلام حكومية أن اللجنة مددت حظرا مسائيا على جميع الأنشطة التجارية حتى نهاية شهر رمضان، الذي يبدأ الأسبوع المقبل.

وأضاف البيان أن حظر التجول المفروض منذ 28 مارس آذار على حركة المركبات والأشخاص بين الساعة الثامنة مساء والخامسة صباحا سيُرفع كما هو مقرر في الثامن من أبريل نيسان لكن مع إعادته في رمضان من التاسعة مساء حتى الرابعة صباحا.