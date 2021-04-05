"سوفت بنك" يساهم في ضخ 300 مليون دولار في "مييشو إنك"

حصلت شركة تطبيق التواصل الاجتماعي التجاري الهندية الناشئة "مييشو إنك" على تمويل جديد بقيمة 300 مليون دولار من خلال جولة جذب استثمارات جديدة يقدمها صندوق "فيجن2" الاستثماري التابع لمجموعة سوفت بنك اليابانية العملاقة، حيث تم تقدير القيمة الإجمالية للشركة الهندية بحوالي 2.1 مليار دولار.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المساهمين الحاليين في شركة "مييشو إن" ومنهم بروسوس فينشرز وفيسبوك شاركوا أيضا في ضخ الاستثمار الجديد للشركة التي تدير تطبيقا يتيح التواصل وعقد الصفقات بين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء الهند.

وذكرت شركة مييشو إنك أنها تعتزم اسختدام الأموال الجديدة لتعزيز قاعدة المواهب لديها في مختلف المجالات بما في ذلك التكنولوجيا والإنتاج وإدارة الأعمال.

وقال مونيش فارما المدير المشارك في قطاع "سوفت بنك إنفستمنت أدفايزورس" إن "سوفت بنك متحمسة دائما لدعم المؤسسين الذين يقدمون حلولا فريدة للسوق المحلية ... باستخدام قوة الذكاء الصناعي والتعلم الآلي، وفرت مييشو منصة للكثير من أصحاب المشروعات الصغيرة لبيع منتجاتها للشريحة التالية من مستخدمي الإنترنت".

يخدم تطبيق مييشو أكثر من 13 مليون صاحب مشروع لمساعدتهم في بدء نشاطه عبر الإنترنت. وقامت الشركة التي تدير التطبيق بالفعل بتوصيل طلبات من أكثر من 100 ألف مستخدم مسجل في أكثر من 4800 مدينة في مختلف أنحاء الهند، حيث تستهدف الشركة الهندية توفير خدمة التجارة الإلكترونية في أصغر المدن والبلدات الهندية، بعيدا عن المدن الكبرى التي تغطيها بالفعل شركات التجارة الإلكترونية العملاقة.