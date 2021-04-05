«نمو» تصعد للجلسة الخامسة .. وقيمة التداول عند 15.5 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الخامسة على التوالي، لتغلق عند 24410 نقاط رابحة 38 نقطة بنحو 0.16 في المائة. وارتفعت قيمة التداول 195 في المائة إلى 15.5 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 23 في المائة إلى 145 ألف سهم متداول، أما الصفقات، فارتفعت 78 في المائة إلى 560 صفقة. وارتفع سهم "الوطنية للبناء والتسويق" وحيدا بنحو 3 في المائة، ليغلق عند 375.80 ريال. وفي المقابل، تصدر المتراجعة "التطويرية الغذائية" بنحو 2.9 في المائة، ليغلق عند 150.40 ريال، يليه "حديد وطني" بنحو 1.3 في المائة، ليغلق عند 70.20 ريال، وحل ثالثا "أسمنت الرياض" بنحو 1 في المائة، ليغلق عند 32.65 ريال.وكان الأعلى تداولا "التطويرية الغذائية" بقيمة 12 مليون ريال، يليه "أسمنت الرياض" بقيمة 1.4 مليون ريال، وحل ثالثا "حديد وطني" بقيمة 968 ألف ريال.