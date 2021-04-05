الإمارات تستثمر 3 مليارات دولار في العراق

أعلنت دولة الإمارات مساء اليوم الأحد استثمارها مبلغ ثلاثة مليارات دولار في العراق. وصدر بيان مشترك بين الإمارات والعراق في ختام الزيارة الرسمية لرئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي للإمارات.

وجرى خلال الزيارة واللقاءات الرسمية بحث آفاق التعاون بين البلدين على جميع المستويات، وسبل تطويرها وتنميتها خدمة للمصالح المشتركة، وذلك بحسب الألمانية.

واستعرض الجانبان آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، وتطرقا إلى أهمية التعاون الدولي وتنسيق الجهود وتكاملها في مواجهة جائحة "كورونا" واحتواء تداعياتها الاقتصادية والصحية على دول العالم. واتفق الجانبان على أهمية تطوير وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية، وتنمية التجارة وزيادة التبادل التجاري، وتشجيع حركة الاستثمار بين البلدين، ودعوة رجال الأعمال من البلدين لتبادل الزيارات، وتأسيس مجلس الأعمال العراقي - الإماراتي، وتسهيل جميع الإجراءات التي تخدم مصلحة البلدين. وفي هذا الاطار أعلنت دولة الإمارات استثمارها مبلغ ثلاثة مليارات دولار في العراق ،وتهدف المبادرة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وخلق فرص جديدة للتعاون والشراكة ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنموي لدعم الشعب العراقي.