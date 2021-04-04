تم تنفيذ أول عملية في المملكة .. "الراجحي" يطلق تطبيق نقاط البيع من خلال الجوال

أطلق مصرف الراجحي تطبيق نقاط البيع (Soft POS) على اجهزة الهاتف الجوال ضمن حلوله التقنية وريادته الرقمية تحقيقا لهدف أن يكون "مصرف المستقبل"، وتم تنفيذ اول عملية شراء عبر التطبيق في المملكة يوم الأحد 4 ابريل 2021.

ويتيح التطبيق الجديد والمبتكر آلية جديدة وسريعة للدفع الالكتروني توفر لعملاء نقاط البيع من جميع المنشآت تحويل هواتفهم الى وسيلة قبول الدفع كبديل لأجهزة نقاط البيع الامر الذي سيزيد من أعمالهم ويوفر عليهم الجهد والتكلفة وعمليات الصيانة.

وتأتي هذه الخطوة من المصرف كأحد اول مقدمي الخدمة في المنطقة بعد ترخيصها من قبل "المدفوعات السعودية" كأحد ممكنات الشمول المالي والرقمي الذي تستهدفه رؤية 2030 ويعتبر من خطوات تطوير القطاع المالي في المملكة، إضافة الى انها تتماشى مع اهداف البنك المركزي السعودي الرامية الى تشجيع المبادرات الرقمية المبتكرة وتقليص الاعتماد على النقد.

وثمن المصرف دعم شركاء النجاح وهم " المدفوعات السعودية" من خلال "مدى" التي تتبنى تمكين المبادرات المبتكرة لتطوير بيئة المدفوعات في المملكة، وشركة مدفوعات ممكن المزودة لخدمة نقاط البيع الرقمية.

يذكر أن مصرف الراجحي يملك أكبر شبكة لنقاط البيع في المملكة وتتميز خدماته في هذا المجال بتوفير خيارات أكثر راحةً وأماناَ للتجار والمتسوقين حيث تعتبر الخدمة الأسرع والأكثر دعما لعدد كثير من البطاقات.