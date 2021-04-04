خلال أسبوع .. 27 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا في المملكة

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا في المملكة (27,083) مخالفة وذلك خلال الفترة من 14 إلى 21 شعبان الماضي.

وسجلت الرياض العدد الأعلى بواقع (8,838) ثم مكة المكرمة بـ (5,944) والشرقية بـ (3,694) والقصيم بـ (2,181) والمدينة المنورة بـ (1,560) والجوف بـ (1,133) وتبوك بـ (1,124) وعسير (704) والباحة بـ (554) والشمالية بـ (521) وحائل بـ (496) وجازان بـ (194) ونجران بـ (140).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.