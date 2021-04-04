"الزكاة والدخل" : 10 أبريل آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع لشهر مارس

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل مكلفيها الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر مارس في موعد أقصاه 10 أبريل.

وحثت المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية من خلال (الزكاة والدخل) تجنبا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

ودعت الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو حساب العناية بالعملاء على (تويتر) أو (البريد الإلكتروني) أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع.

وتعد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تستقطع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة نظير خدمات تقدمها داخل المملكة وذلك وفقا للنسب المحددة في المادة 63 من لائحة نظام ضريبة الدخل.