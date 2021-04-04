في إشارة على تعافي صناعة بناء السفن .. الشركات الكورية تتلقى 126 طلب منذ بداية 2021

أظهرت بيانات تم نشرها اليوم أن شركات بناء السفن في كوريا الجنوبية فازت بطلبات لبناء السفن في الربع الأول تزيد قيمتها بعشرة أضعاف عن إجمالي الطلبات المسجلة في 2020 حيث تتعافى صناعة بناء السفن من تداعيات الجائحة.

وفازت شركات بناء السفن الكورية بطلبات جديدة لبناء 126 سفينة أو 5.32 مليون طن إجمالي مكافئ في الفترة من يناير إلى مارس وفقا للبيانات التي نقلتها "يونهاب" عن شركة أبحاث السوق "كلاركسون ريسيرش سيرفس" وذلك مقارنة مع الطلبات المسجلة في 2020 بأكمله والبالغة 550 ألف طن إجمالي مكافئ.

وفي الربع الأول شكلت الطلبات التي حصلت عليها شركات بناء السفن المحلية 52% من إجمالي الطلبات العالمية ارتفاعا بنسبة 10% على أساس سنوي. وأبرمت شركات بناء السفن في كوريا الجنوبية صفقات كبيرة في الربع الأول من هذا العام بعد تراجع الطلبات في العام الماضي بسبب الجائحة.

وفازت شركات بناء السفن الثلاث الكبرى بما قيمته 12 مليار دولار من الطلبات الجديدة في الفترة من يناير إلى مارس حيث حصلت "هيونداي" على طلبات جديدة لبناء 68 سفينة بقيمة 5.5 مليار دولار لتحقق 37% من هدفها السنوي البالغ 14.9 مليار دولار.

وحصلت "سامسونج" على طلبات بقيمة 5.1 مليار دولار في نفس الفترة في حين حصلت شركة "دايو" على ما قيمته 1.79 مليار دولار. وتنوعت طلبات بناء السفن هذا العام لتشمل ناقلات الحاويات وناقلات الغاز الطبيعي المسال والسفن الصديقة للبيئة.