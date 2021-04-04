فضائح "فيسبوك" تتواصل .. نشر بيانات أكثر من نصف مليار مستخدم

نشرت بيانات أكثر من 500 مليون حساب في فيسبوك تم تسريبها أولا في 2019 وتضم ارقام هواتف وعناوين بريد الكتروني على الانترنت في منتدى للقراصنة على ما أفادت تقارير إعلامية وخبراء في الجريمة السيبرانية.

وقال ألون غال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة هدسون روك لمكافحة الجريمة المعلوماتية السبت على تويتر "كل سجلات 533 مليون حساب في فيسبوك تم تسريبها مجانا". وندد بما اسماه "التجاهل المطلق" من شركة فيسبوك حيال المسألة.

وبعض البيانات المسربة حديثة على الأرجح حسب تقرير في مجلة "بيزنس انسايدر" والذي لم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق منه في شكل مستقل. وجاء في التقرير أنّ بعض ارقام الهواتف المسربة لا تزال بحوزة اصحاب حسابات فيسبوك.

وأوضح ألون غال "هذا يعني أنه إذا كان لديك حساب فيسبوك من المرجح للغاية أن يكون رقم الهاتف المرتبط بالحساب قد تم تسريبه". لكن شركة فيسبوك قالت إنّ التقارير تتناول أخبارا قديمة. وكتب في تغريدة أن "أطرافا سيئة ستستخدم البيانات بالتأكيد لأغراض الهندسة الاجتماعية والاحتيال والقرصنة والتسويق".

وأفاد متحدث باسم الشركة فرانس برس "هذه بيانات قديمة تحدثت تقارير عنها سابقا في 2019". وتابع "حددنا المشكلة وقمنا بحلها في اغسطس 2019". وهناك قرابة 32 مليون حساب لأمريكيين و 20 مليون حساب لفرنسيين ضمن الحسابات المسربة حين حاول الشخص الذي بحوزته البيانات بيعها. وتتضمن البيانات ارقام هواتف واسماء كاملة وتواريخ ميلاد وبالنسبة لبعض الحسابات عناوين بريد الكتروني والحالة الاجتماعية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تضرب حوادث تسريبات أو استغلال بيانات أكبر منصات التواصل الاجتماعي التي تضم ملياري مستخدم. ففي 2016 أثارت فضيحة تتعلق بكامبريدج أناليتكا وهي شركة استشارات بريطانية استخدمت بيانات ملايين من رواد فيسبوك في توجيه دعاية سياسية جدلا واسعا حول معالجة عملاق التواصل الاجتماعي للمعلومات الخاصة بالحسابات.