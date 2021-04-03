«بيتكوين» ترتفع إلى 59.4 ألف دولار .. و105 % المكاسب منذ بداية العام

ارتفعت عملة بيتكوين المشفرة بنسبة 1.3 في المائة منذ الساعة الخامسة مساء الجمعة حتى الساعة العاشرة صباحا في نيويورك أمس، ليصل سعرها إلى 59 ألفا و414 دولارا، وفقا لبيانات جمعتها وكالة "بلومبيرج" للأنباء.واستنادا إلى بيانات تتابعها منصة "موزايك" للعملات المشفرة، بلغت قيمة التداول 840.8 مليون دولار، أو ما يوازي 39 في المائة من متوسط تعاملات 20 يوما كاملة.وتذبذبت أسعار "بيتكوين" بنسبة 2.2 في المائة، ليتم تداولها بين 58 ألفا و471 دولارا، و59 ألفا و787 دولارا، ويبلغ سعرها حاليا أقل بنسبة 3.8 في المائة عن أعلى مستوياتها عند 61 ألفا و742 دولارا في 13 آذار (مارس) الماضي.وسجلت "بيتكوين" مكاسب بلغت نسبتها 10 في المائة، في الأسبوع الماضي، و105 في المائة خلال العام الجاري حتى الآن.وزاد سعر عملة إيثيريوم المشفرة بنسبة 1.1 في المائة ليصل إلى 2114 دولارا، بحسب ما نقلته "الألمانية".وتذبذبت العملة بنسبة 3.6 في المائة، ليتم التداول عليها بين 2069 و2144 دولارا.وارتفع سعر "إيثيريوم" بنسبة 186 في المائة هذا العام حتى الآن. وبلغت قيمة التداول 834.7 مليون دولار، أو ما يوازي 114 في المائة لمتوسط تعاملات يوم بأكمله.وارتفع مؤشر "بي جي سي آي بلومبيرج جلاكسي"، الذي يقيس الأداء السعري لأكبر العملات المشفرة، بنسبة 3 في المائة ليصل إلى مستوى قياسي منذ ستة أسابيع. وزاد المؤشر بنسبة 125 في المائة خلال هذا العام حتى الآن.وفي حين يخشى بعض المراقبين في السوق من تقلب سعر "بيتكوين" الذي لا يستند إلى أي أصول، يرى آخرون أن الوضع مختلف عما كان عليه في عام 2017، حينما قفزت أسعار "بيتكوين" بشكل كبير قبل أن تنهار مطلع عام 2018.وعلق نيل ولسون المحلل في "ماركتس دوت كوم"، قائلا "يوجد اهتمام ملحوظ أكثر فأكثر في عالم الأعمال بالعملات الافتراضية، حوّل السوق كثيرا مقارنة بعام 2017".وأثارت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية "تسلا" مفاجأة باستثمارها 1.5 مليار دولار في "بيتكوين".ولا يتوانى إيلون ماسك مدير "تسلا" وأغنى رجل في العالم، عن الإشادة بميزات العملات الافتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي.كما أعلنت مجموعة "مايكروستراتيجي" الأمريكية الناشرة للبرمجيات والمتوسطة الحجم، التي استثمرت أواخر 2020 في "بيتكوين" السماح للمستثمرين في "وول ستريت" بالمراهنة على العملة الافتراضية عبر شراء أسهمهم، جميعها 600 مليون دولار لشراء "بيتكوين".ويزداد اهتمام المجموعات المصرفية والمالية أكثر فأكثر بـ"بيتكوين". وأعلن أقدم مصارف وول ستريت، "بي إن واي ميلون" وشركة ماستر كارد، مشاريع جديدة في العملات الافتراضية أطلقت في الأشهر الأخيرة، وكذلك فعلت شركتا "بلاك روك" و"باي بال". لكن سوق العملات الافتراضية لا تحظى بالإجماع، فعديد من حكام البنوك المركزية في العالم مثل أندرو بيلي في المملكة المتحدة، استبعدوا فكرة عدّ "بيتكوين" عملة منفصلة بحد ذاتها أو حتى اعتبارها بمنزلة "ذهب رقمي" يسهم في حفظ الثروة.كما سمحت السلطات الكندية بإطلاق أول صندوق استثماري لـ"بيتكوين" في البورصة في العالم، ما يمنح المستثمرين في تجارة التجزئة إمكانية أكبر للوصول إلى هذه العملة الرقمية المزدهرة.تأتي الموافقة في الوقت الذي أعلن فيه جاك دورسي، مؤسس "تويتر" التعاون مع جاي زي مغني الراب، لإطلاق مؤسسة ترمي إلى تمويل تطوير "بيتكوين" لتصبح "عملة الإنترنت".