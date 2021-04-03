"الأدوية البريطانية": لم نتأكد بعد عن علاقة "استرازينيكا" بوفاة 7 أشخاص بسبب جلطات دموية

بعد تلقي أكثر من 18 مليون شخص لقاح "استرازينيكا"، قالت وكالة مراقبة الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية أن سبعة أشخاص توفوا بسبب جلطات دموية نادرة، على الرغم من أنه لم يتضح ما إذا كانت هذه مصادفة، بحسب ما نشرت "الألمانية".

وقال جون راين، المدير التنفيذي لوكالة مراقبة الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "لا تزال الفوائد في منع الإصابة بمرض كوفيد19- ومضاعفاتها تفوق أي مخاطر ويجب على الجمهور الاستمرار في تلقي لقاحاتهم، عندما تتم دعوتهم للقيام بذلك".

وكانت الوكالة قد ذكرت في وقت سابق أنه كانت هناك 30 حالة لحوادث نادرة لجلطات دموية، من أصل 18.1 مليون جرعة للقاح "استرازينيكا/اوكسفورد، الذي تم إعطاؤه في بريطانيا.

وتابعت الوكالة أنه حتى 24 مارس الماضي، وردت أنباء عن إجمالي 22 حالة من "تخثر في الوريد الدماغي" وثمانية أنواع أخرى من تجلط في الدم، مشيرة إلى أنه لم يتضح أيضا ما إذا كانت تلك لها صلة.

غير أن عالما ذكر أن هناك دليلا واسعا على أن حدوث عدد من حالات الإصابة بجلطات دم نادرة بين أشخاص تلقوا لقاح "استرازينيكا"،أمر مرتبط بالصدفة.

وقال بول هانتر، أحد خبراء "علم الأحياء الدقيقة الطبي" بجامعة "إيست انجليا" في برنامج "راديو 4 توداي" الذي تبثه (بي.بي.سي) اليوم السبت "من المألوف وقوع مجموعة من الأحداث النادرة عن طريق الصدفة البحتة"، طبقا لوكالة "برس أسوسييشن" البريطانية للأنباء.

وأضاف "لكن بمجرد أن تجدوا مجموعة (أحداث) بين عدد من السكان ثم تنتشر في عدد آخر- كما حدث سابقا في ألمانيا والآن في إنجلترا- عندئذ أعتقد أن فرص وجود ارتباط عشوائي تكون ضئيلة جدا جدا".

وكانت تقارير بشأن حالات غير عادية لجلطات دموية لدى مرضى، تم تلقيهم لقاح "استرازينيكا" قد دفعت بعض هيئات مراقبة الأدوية الوطنية لفرض قيود على من يمكنهم الحصول على اللقاح.

وأوقفت كندا على سبيل المثال استخدام اللقاح لمن هم تحت 55 عاما، بينما أوقفت ألمانيا بشكل كبير اللقاح لمن هم تحت 60 عاما.

وذكرت بريطانيا أن اللقاح آمن لجميع الفئات العمرية.

وذكرت هيئة الأدوية الأوروبية أن اللقاح آمن، على الرغم من أنها تعتزم إجراء مزيد من المشاورات في أعقاب قرارات مسؤولي الصحة الوطنية.

وفي الوقت نفسه، تلقى أكثر من 31 مليون شخص في بريطانيا أول جرعة من اللقاح، أكثر من 18 مليون منهم بلقاح "استرازينيكا".