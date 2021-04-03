684 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

أكدت الصحة أهمية عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مهيبةً بالجميع إلى ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية، وتطبيق التباعد الاجتماعي ، منعًا لانتشار كورونا وحفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات ال24 الماضية تضمنت تسجيل (684) حالة مؤكدة وتعافي(439) حالة ، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (6007) حالات منها (761) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (392009) حالات وبلغ عدد حالات التعافي (379312) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سجل (6)حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6690) حالة، كما أجري (53777) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏