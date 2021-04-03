رئيس الأرجنتين يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز على تويتر اليوم أن الاختبارات أثبتت إصابته بفيروس كورونا الجديد وأنه ينتظر تأكيد النتيجة وأن حالته المعنوية طيبة على الرغم من إصابته بارتفاع طفيف في درجة الحرارة، وفقا لـ"رويترز" .

وقال الرئيس ، الذي أتم 62 عاما يوم الجمعة ، في تغريدة "أنا في حالة بدنية جيدة".