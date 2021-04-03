«نمو» ترتفع 2.6 % خلال أسبوع

أنهت السوق الموازية "نمو" الأسبوع على ارتفاع بنحو 2.6 في المائة بمكاسب 616 نقطة.وكانت أعلى نقطة خلال الأسبوع عند 24372 نقطة رابحة 2.6 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 23563 نقطة فاقدة 0.8 في المائة.وتراجعت قيم التداول 41 في المائة بنحو 51 مليون ريال، لتصل إلى 74 مليون ريال، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 21 في المائة بنحو 273 ألف سهم، لتصل إلى مليون سهم، أما الصفقات، فانخفضت 15 في المائة بنحو 540 صفقة، لتصل إلى 3.2 ألف صفقة.وكان الأعلى ارتفاعا "الوطنية للبناء والتسويق" 7.3 في المائة، ليغلق عند 364.80 ريال، يليه "أسمنت الرياض" 0.92 في المائة، ليغلق عند 33 ريالا، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" 0.78 في المائة، ليغلق عند 155 ريالا.وتصدر المتراجعة "حديد وطني" 0.9 في المائة، ليغلق عند 71.10 ريال، يليه "سمو" 0.17 في المائة بقيمة 117.40 ريال.