محكمة أمريكية تقبل 180 مليون دولار من تويوتا لعدم الإبلاغ عن عيوب بأنظمة الانبعاثات

قبلت محكمة جزئية اتحادية في نيويورك اليوم موافقة شركة تويوتا موتور كورب اليابانية للسيارات على دفع 180 مليون دولار لعدم إبلاغها عن عيوب بأنظمة انبعاثات الهواء لسياراتها، وهي أكبر عقوبة مدنية من نوعها.

وذكرت بلومبرج نقلا عن وزارة العدل الأمريكية أن العقوبة، التي وافقت عليها المحكمة الجزئية للمقاطعة الجنوبية لنيويورك هي الأكبر في قضية الإبلاغ عن عيوب، ورابع أكبر عقوبة لقانون الهواء النظيف على الإطلاق.

وقالت وزارة العدل إن حجم العقوبة لا يعكس مدى وطبيعة سلوك تويوتا فحسب، بل يعكس أيضا نقلة نوعية في تطبيق قانون الهواء النظيف من أجل تحقيق الردع.

وتنهي هذه التسوية مزاعم الحكومة الاتحادية بأن تويوتا انتهكت لوائح الإبلاغ عن عيوب انبعاثات الهواء في الفترة بين عامي 2005 و2015.