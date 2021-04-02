أمريكا ترفع العقوبات التي فرضها ترمب ضد المحكمة الجنائية الدولية

رفعت الولايات المتحدة اليوم العقوبات التي فرضتها الإدارة السابقة بقيادة دونالد ترمب على فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بعدما أثارت انتقادات دولية.

ويرفع الإجراء الذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن العقوبات المفروضة على بنسودا بخصوص تحقيقها في مزاعم ارتكاب قوات أمريكية جرائم حرب في أفغانستان. ويرفع القرار عقوبات كانت مفروضة أيضا على فاكيسو موتشوتشوكو رئيس قسم الاختصاص القضائي والتكامل والتعاون.

وقال بيان بلينكن إن وزارة الخارجية ألغت أيضا إجراءات منفصلة تعود لعام 2019 وتشمل قيودا على التأشيرات لعدد من موظفي المحكمة.

ووفقا لرويترز أشار البيان إلى أن هذه القرارات تعكس ما خلصت إليه واشنطن من أن الإجراءات التي فرضت من قبل غير ملائمة وغير فعالة.