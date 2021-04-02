"تيسلا" تنتج أكثر من 180 ألف سيارة في الربع الأول وتسليم 185 ألف

قالت شركة تيسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية في بيان إنها أنتجت أكثر قليلا من 180 ألف سيارة خلال الربع الأول من العام، وإنها قامت بتسليم 185 ألف سيارة.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم، أضاف بيان الشركة: "لقد شجعنا الاستقبال القوي للسيارة موديل واي في الصين، ونتقدم سريعا صوب طاقة الإنتاج الكاملة".

وأوضحت الشركة أن "موديل اس وموديل اكس الجديدين حظيا باستقبال جيد على نحو استثنائي، مع تركيب معدات جديدة واختبارها خلال الربع الأول، ونحن لا نزال في المراحل المبكرة من زيادة الإنتاج".