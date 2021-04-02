ارتفاع إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى 10.25 مليون برميل يوميا

ارتفع إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى 10.25 مليون برميل يوميا في مارس من 10.1 مليون برميل يوميا في فبراير وفقا لحسابات رويترز المستندة إلى تقرير أوردته وكالة إنترفاكس للأنباء بناء على بيانات من وزارة الطاقة اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء أن إنتاج النفط ومكثفات الغاز سجل 43.34 مليون طن في مارس ، مقارنة مع 38.56 مليون طن في فبراير شباط.