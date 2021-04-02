الصين: دخول اتفاقية إقليمية لاستخدام العملات المحلية حيز التنفيذ

أعلن البنك المركزي الصیني، أمس، دخول اتفاقیة متعددة الأطراف لمبادرة (تشیانج ماي) المعدلة، تشمل 13 دولة شرق آسیویة، لتعزیز استخدام العملات المحلیة حیز التنفیذ.وقال البنك في بیان نقلته وكالة أنباء الصین الجدیدة (شینخوا)، إن الاتفاقیة المعدلة التي وقعت علیھا الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسیا (آسیان) والصین بما فیھا ھونج كونج، الیابان، وكوریا الجنوبیة تضفي الطابع المؤسسي على استخدام العملات المحلیة للأعضاء بجانب الدولار الأمریكي للقیام بالتمویل على أساس طوعي وموجه حسب الطلب في إطار الاتفاقیة.وأضاف أن التعدیل رفع الجزء غیر المرتبط بصندوق النقد الدولي من 30 إلى 40 في المائة من الحد الأقصى لمبلغ الترتیب لكل عضو، مبینا أن التعدیل تناول أیضا قضایا فنیة أخرى بما في ذلك المراجعات المتعلقة بإصلاح سعر الفائدة المعروض بین البنوك في لندن.وأوضح البنك أن التعدیل یعمل كذلك على زیادة تقویة الاتفاقیة وھو جزء أساسي من شبكة الأمان المالي الإقلیمیة لـ(آسیان + 3) ما یجعلھا أكثر فاعلیة وجاھزیة من الناحیة التشغیلیة لاقتصادات الدول الأعضاء.ومبادرة (تشیانج ماي) ھي ترتیب متعدد الأطراف لمبادلة العملات أنشئت في عام 2000 في أعقاب الأزمة المالیة الآسیویة في عام 1997 وذلك لإدارة مشكلات السیولة الإقلیمیة قصیرة الأجل ولتجنب الاعتماد على صندوق النقد الدولي.إلى ذلك، قالت شركة ھواوي الصینیة أمس، إن إیرادات مبیعاتھا العالمیة سجلت خلال عام 2020 زیادة 3.8 في المائة لتصل إلى 891.4 ملیار یوان (نحو 136.1 ملیار دولار).وأضافت الشركة في تقریرھا السنوي لعام 2020 بحسب وكالة أنباء الصین الجدیدة (شینخوا)، أن صافي أرباح ھواوي في عام 2020 ارتفع 3.2 في المائة على أساس سنوي إلى 64.6 ملیار یوان (نحو 9.8 ملیار دولار).وذكرت أن أعمال "ھواوي" المؤسسیة توسعت 23 في المائة في عام 2020، مقارنة بالعام الذي سبقه لتصل إلى 100.3 ملیار یوان (نحو 15.2 ملیار دولار)، في حین ظلت إیراداتھا من أعمال الناقل مستقرة عند 302.6 ملیار یوان (نحو 46 ملیار دولار)، بینما نمت أعمال المستھلكین 3.3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 482.9 ملیار یوان (73.5 ملیار دولار).وفي السیاق ذاته قال رئیس مجلس إدارة شركة ھواوي الصینیة كین ھو وفق التقریر إن الشركة شھدت في عام 2020 نموا مستقرا، حیث استمرت مجالات الأعمال الثلاثة في دعم التطور القوي لـ"ھواوي".وأوضح أن "ھواوي" ستلتزم مستقبلا بالاتجاھین الرئیسین للأعمال والمتمثلین في تمكین التحول الرقمي الاجتماعي وإيجاد حیاة ذكیة في جمیع السیناریوھات.وبین ھو "خلال عام 2020 صمدنا بقوة في مواجھة عدید من الصعوبات والمعضلات"، مؤكدا أن الشركة ستواصل الابتكار لإيجاد قیمة لعملائھا والمساعدة في مكافحة وباء فیروس كورونا المستجد، كوفید – 19، ودعم الانتعاش الاقتصادي والتقدم الاجتماعي في جمیع أنحاء العالم.وكانت شركة ھواوي الصینیة قد حققت في عام 2019 أرباحا صافیة بقیمة نحو تسعة ملیارات دولار فیما بلغت إیرادات مبیعاتھا العالمیة نحو 123 ملیار دولار.