طريق المدينة - حائل المباشر يعزز النقل البري ويدفع عجلة التنمية

دشن الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل، والأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، طريق المدينة المنورة - حائل المباشر، الذي يعد شريانا يربط المنطقتين، ويسهم في دفع عجلة التنمية الوطنية ويعزز الاقتصاد المحلي.واطلع أمير حائل وأمير المدينة المنورة، على عرض مرئي عن وزارة النقل وأبرز الأعمال التي تقوم بها، إضافة إلى مسيرتها التاريخية مرورا بتغيير مسماها من وزارة المواصلات إلى وزارة النقل، تلا ذلك عرض آخر عن الطريق الجديد الذي يعد شريانا مهما يربط منطقتي المدينة المنورة حائل، وأحد أهم مشاريع الطرق في المملكة، حيث يبلغ طوله 414 كيلومترا، ويمتد من الطريق الدائري في المدينة المنورة حتى طريق القصيم/ حائل/ الجوف السريع.وأكد المهندس صالح الجاسر وزير النقل، خلال كلمته في حفل التدشين، إن هذه المشاريع التنموية، تأتي ضمن سلسلة مشاريع لخدمة المنطقتين، وأن الدعم الذي توليه الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، والمتابعة المستمرة، تجني ثمارها اليوم من خلال تدشين هذا المشروع الحيوي والمهم، مقدما شكره للأمراء على رعايتهم والدعم الذي يولونه للمنطقتين وأهاليها، إضافة إلى دعمهم المستمر لمشاريع الوزارة.وأشار إلى أن هذا الطريق يعد أحد أهم المحاور الرئيسة لربط مناطق المملكة ببعضها، حيث تولي الوزارة اهتماما بالغا في ربط مناطق المملكة كافة للتوسع في شبكة الطرق وخدمة سكان المملكة وزوارها، والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، حيث يربط الطريق منطقة حائل والمنطقة الشمالية مباشرة بالمشاعر المقدسة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يعزز خدمات النقل البري بين المنطقتين ويرفع مستوى السلامة على الطرق السريعة.وأوضح الجاسر أن الطريق الجديد يربط المناطق النائية والريفية بالمدن والمحافظات، ما يسهم في الدفع بعجلة التنمية الوطنية ويعزز الاقتصاد المحلي، وذلك ضمن خطط الوزارة لتوسيع شبكة الطرق والارتقاء بالبنية التحتية لها في جميع مناطق المملكة.