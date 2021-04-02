«التجارة»: الصناعات التحويلية وإصلاح المركبات تتصدر أنشطة الخليجيين هذا العام

قال لـ"الاقتصادية" عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، إن الوزارة أصدرت 18 سجلا تجاريا للخليجيين منذ بداية العام الجاري حتى الآن.وأوضح الحسين أن أنشطة الخليجيين للعام الجاري، تصدرت نشاط الصناعات التحويلية، وإصلاح المركبات ذات المحركات، وتجارة الجملة والتجزئة والدراجات النارية.أما خلال العام الماضي، فأوضح الحسين أن أنشطة الخليجيين تركزت على تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، تلاه نشاط التشييد ثم أنشطة خدمات الإقامة والطعام.وذكر أن الوقت المستغرق لإتمام إصدار سجل تجاري يصل إلى 180 ثانية من بداية الطلب إلى أن يتم إصداره للمؤسسات الفردية، وعند تقديم طلب إصدار سجل تجاري ستوفر الخدمة للمقدم رقم طلب يمكن من خلاله متابعة طلبه عن طريق أسهل وأسرع الوسائل مثل الهاتف الجوال.وأشار إلى أن الوزارة عملت على تيسير استخراج السجلات دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة، والاكتفاء بإصدار السجل التجاري إلكترونيا فوريا، والموافقة عليه من قبل الموظف المختص.ودعت وزارة التجارة منشآت القطاع الخاص كافة إلى الاستفادة من عملية إتاحة تفاصيل بيانات السجلات التجارية للشركات والمؤسسات مجانا عبر بوابة "واثق" دعما من الوزارة لقطاع الأعمال للاستفادة من هذه البيانات إلكترونيا ضمن تطبيقاتها الذكية، وتعزيزا لمبادرات تحفيز التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي في المملكة.وذلك إلى جانب تمكين القطاع الخاص ورفع موثوقية التعامل الإلكتروني بين المنشآت وللمساهمة في نمو الأعمال وإيجاد فرص جديدة للمنشآت بمختلف القطاعات.وتعد بوابة المطورين "واثق" خدمة مقدمة من وزارة التجارة تتيح للمستفيدين الاستعلام عن جميع بيانات السجل التجاري للشركات والمؤسسات بتفاصيله مثل الاسم التجاري، حالة السجل وتاريخه، وبيانات النشاط، والعنوان، وحجم رأس المال، والتوزيع الجغرافي للأنشطة التجارية وعديد من البيانات الأخرى المتعلقة بالكيان التجاري.